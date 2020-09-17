"Заговор производителей пластика"

90% европейцев требуют немедленных действий по борьбе с пластиковым загрязнением, но этому всячески мешают мега корпорации: так заявляют в неправительственной эко-организации Changing Markets Foundation.

Группа опубликовала в четверг доклад, в котором обвиняет крупнейших мировых производителей пищевых продуктов в проведении сознательной, единой кампанию по подрыву усилий правительств по переработке отходов.

Нуса Урбанчич, Changing Markets Foundation:

"Нам необходимо изменить систему, но именно против системных изменений корпорации выступают каждый раз, когда правительства предлагают подобные планы. Например, доказала свою эффективность система возврата тары за деньги, благодаря ей существенно возрастает процент переработки. Страны, где такая система существует, перерабатывают до 90% бутылок и банок, но корпорации годами жёстко противостоят её внедрению".

10 крупнейших производителей, по данным доклада, ежегодно оставляют после себя почти 10 миллионов тонн пластиковых отходов и более того, планируют в течение десяти лет удвоить производство пластмассовой тары. "Пластиковое лобби", как в докладе называют производителей, поступает таким образом, чтобы не брать на себя ответственность и расходы по переработке мусора.