Более 600 000 смертей в год в Европе связаны с загрязнением воздуха

630 000 человек погибли в Евросоюзе в 2012 году из-за факторов, связанных с загрязнением воздуха.Такая тревожная цифра представлена в новом отчете Европейского агентства по окружающей среде. Эксперты заверяют, что жертвы можно было предотвратить.

Согласно отчету, ежегодно 400 000 смертей в Европе связаны с загрязнением воздуха, 12 000 с превышением уровня шума.

Особенно подчеркивается, что не все жители ЕС равны, когда дело касается загрязнения окружающей среды.

Кэтрин Ганцлебен, эксперт Европейского агентства по окружающей среде

"Наиболее социально неблагополучные сообщества в городах по всей Европе сталкиваются с самым высоким уровнем загрязнения воздуха и высоким уровнем шума, а так же последствиями изменения климата. Люди в этих сообществах, если они живут в условиях бедности, часто имеют проблемы со здоровьем. Это делает их более уязвимыми к загрязнению окружающей среды".

Агентство, выпустившее отчет, также сообщает, что низкий уровень образования может вести к сокращению продолжительности жизни.

Мария Евтич, представитель европейской ассоциации общественного здравоохранения

"Мы должны работать над повышением осведомленности всего населения, особенно детей".

Эксперты считают, что можно и нужно проводить профилактические меры и улучшать качество жизни обитателей городов. В докладе предлагается, например, создание парков и удобной инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов.