Биоразлагаемая упаковка: дешевле и экологичнее, но пока не везде

Город Блед в Словении известен своим озером и... кремовым тортом. В этом кафе, как и в других туристических местах в Бледе, делают ставку на устойчивую упаковку. Вместо классических пластиковых коробок, идея теперь состоит в том, чтобы наряду с пластиком использовать и перерабатываемую бумагу. Эти два материала, которые входят в состав многих упаковок, очень трудно перерабатывать при их совместном использовании. Однако европейский проект BioComPack создал биоразлагаемые прототипы бумаги и пластика на биооснове.

Так Андрей Клинар, директор по продажам кафе в Бледе, хочет решить проблемы своих клиентов. По его словам, поскольку существует большая проблема с отходами, особенно с пластиком, это позитивно скажется на экологии. Ведь такая упаковка полностью выбрасывается в компост и потом разлагается.

1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/

Но в настоящее время это не так: доля не подлежащей вторичной переработке пластиковой и бумажной упаковки составляет более 32 миллионов (32,2 миллиона) тонн отходов в ЕС. BioComPack призывает к смене подхода по всей цепочке: от исследования до продажи.

Проект, общая стоимость которого составляет 1,95 миллиона евро, в основном поддерживается Региональной политикой Евросоюза (она уже инвестировала 1,63 миллиона евро). В нем принимают участие 10 партнеров (научно-исследовательские и инновационные институты, а также перерабатывающие организации и промышленники) из 6 стран Центральной Европы (Венгрия, Словакия, Словения, Италия, Хорватия, Польша).

Один из участников проекта BioComPack — венгерский семейный бизнес. Здесь тестируют биоразлагаемую бумагу и пластиковую упаковку. Одна из проблем с биоразлагаемым пластиком в том, что он очень дорогой, но в сочетании с бумагой упаковка становится дешевле. Привлечение внимания к затратам – также цель проекта.

В прошлом году мы убедили некоторые рестораны на фестивале Сигет присоединиться к нашему проекту и использовать только компостируемые тарелки и чашки. Мы собрали их и с помощью машины другого участника проекта измельчили их и подготовили к компостированию Андраш Угрин гендиректор Ugrinpack

Андраш находится в постоянном контакте с Андреем Кржаном из Национального Химического института Словении — координатором проекта. Но почему так важно привлекать внимание к биоразлагаемой упаковке здесь, в Центральной Европе?