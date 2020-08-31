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Биоразлагаемая упаковка: дешевле и экологичнее, но пока не везде

 Aurora Velez
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Биоразлагаемая упаковка: дешевле и экологичнее, но пока не везде
Авторское право  euronews
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Город Блед в Словении известен своим озером и... кремовым тортом. В этом кафе, как и в других туристических местах в Бледе, делают ставку на устойчивую упаковку. Вместо классических пластиковых коробок, идея теперь состоит в том, чтобы наряду с пластиком использовать и перерабатываемую бумагу. Эти два материала, которые входят в состав многих упаковок, очень трудно перерабатывать при их совместном использовании. Однако европейский проект BioComPack создал биоразлагаемые прототипы бумаги и пластика на биооснове.

Так Андрей Клинар, директор по продажам кафе в Бледе, хочет решить проблемы своих клиентов. По его словам, поскольку существует большая проблема с отходами, особенно с пластиком, это позитивно скажется на экологии. Ведь такая упаковка полностью выбрасывается в компост и потом разлагается.

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Bello, Camille/
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Bello, Camille/
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Bello, Camille/
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Bello, Camille/
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Bello, Camille/
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Bello, Camille/
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Bello, Camille/

Но в настоящее время это не так: доля не подлежащей вторичной переработке пластиковой и бумажной упаковки составляет более 32 миллионов (32,2 миллиона) тонн отходов в ЕС. BioComPack призывает к смене подхода по всей цепочке: от исследования до продажи.

Проект, общая стоимость которого составляет 1,95 миллиона евро, в основном поддерживается Региональной политикой Евросоюза (она уже инвестировала 1,63 миллиона евро). В нем принимают участие 10 партнеров (научно-исследовательские и инновационные институты, а также перерабатывающие организации и промышленники) из 6 стран Центральной Европы (Венгрия, Словакия, Словения, Италия, Хорватия, Польша).

Один из участников проекта BioComPack — венгерский семейный бизнес. Здесь тестируют биоразлагаемую бумагу и пластиковую упаковку. Одна из проблем с биоразлагаемым пластиком в том, что он очень дорогой, но в сочетании с бумагой упаковка становится дешевле. Привлечение внимания к затратам – также цель проекта.

В прошлом году мы убедили некоторые рестораны на фестивале Сигет присоединиться к нашему проекту и использовать только компостируемые тарелки и чашки. Мы собрали их и с помощью машины другого участника проекта измельчили их и подготовили к компостированию
Андраш Угрин
гендиректор Ugrinpack

Андраш находится в постоянном контакте с Андреем Кржаном из Национального Химического института Словении — координатором проекта. Но почему так важно привлекать внимание к биоразлагаемой упаковке здесь, в Центральной Европе?

Эта часть Европы на самом деле обладает большим техническим опытом, в том числе и на производстве. Но здесь не используется много устойчивых продуктов. Этот регион отстает от западной части Европы. Поэтому мы хотели объединить все знания, чтобы поддержать более широкое использование биоразлагаемой упаковки, учитывая ее экономический потенциал, тем самым воплотить проект в жизнь
Андрей Кржан
координатор проекта BioComPack

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