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Латекс: от чёрно-белого к разноцветному

Пределов воображения нет, но есть предел прочности латекса: в московском Музее современного искусства — выставка Fontes Amoris Саши Фроловой.

Экспонаты расположены так, что сперва посетителю встречаются чёрные и белые объекты, но постепенно экспозиция приобретает все цвета радуги.

Среди скульптур центральное место занимают костюмы — именно созданием гигантских латексных фигур известна художница. По её словам, латекс накладывает на человека серьёзные ограничения, долго в нём не проходишь, зато в это время можно почувствовать себя супергероем.

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