Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной — РИА

Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Об этом сообщают агентства РИА и ТАСС.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада - с Литвой и Польшей", - заявил белорусский президент. Позже он добавил, что также закрывает границу с Украиной.

Помимо этого, Лукашенко обратился к народам трех стран с призывом "остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну".