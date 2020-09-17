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Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной — РИА

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Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной — РИА
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Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Об этом сообщают агентства РИА и ТАСС.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада - с Литвой и Польшей", - заявил белорусский президент. Позже он добавил, что также закрывает границу с Украиной.

Помимо этого, Лукашенко обратился к народам трех стран с призывом "остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну".

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