Киев обвинил Минск в скоплении хасидов на границе

Киев обвиняет Минск в создании напряжённости на границе из-за скопления паломников-хасидов. Об этом говорится в заявлении администрации президента Владимира Зеленского. В тексте отмечается, что у закрытых из-за коронавирусной пандемии контрольно-пропускных пунктов собрались до двух тысяч верующих: «Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница якобы открыта. Белорусские власти некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи».

Киев призывает «прекратить создавать дополнительную напряжённость на границе» и не распространять «ложные обнадёживающие паломников заявления».

Накануне украинский МИД обратился к белорусской стороне с просьбой не пропускать к украинской границе лиц, которым запрещено её пересекать. Тогда госпогранслужба Украины сообщала о сотнях паломников, которые безуспешно пытались попасть в город Умань, чтобы традиционно отметить еврейский новый год у могилы рабби Нахмана. Были данные о попытках незаконного пересечения границы. Госпогранслужба ожидала прибытия ещё нескольких тысяч верующих.

Для контроля за ситуацией украинские власти привлекли военную авиацию. Правительство решило закрыть пропускной пункт «Новые Яриловичи».