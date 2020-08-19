Умань: хасидов просят воздержаться от паломничества

Из-за распространения коронавируса Власти Израиля и Украины в совместном заявлении призвали хасидов воздержаться от массового паломничества в город Умань Черкасской области для празднования еврейского Нового года. МВД предлагает ввести технические ограничения. Объединенная еврейская община Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой усилить меры безопасности. В городе уже находятся около 400 паломников.

Тысячи верующих из разных стран мира каждый год приезжают в Умань, чтобы посетить могилу основателя брацлавского хасидизма Рабби Нахмана. В этом году Рош ха-Шана отмечается с 18 по 20 сентября.

На Украине действует запрет на проведение массовых религиозных мероприятий. В среду в стране было зарегистрирован очередной антирекорд — 1967 новых случаев коронавирусной инфекции.

Мэр города Умань Александр Цебрий добивается встречи с президентов Украины, чтобы выразить свои опасения в связи с намечающимся паломничеством в условиях вспышки коронавируса, для этого градоначальник ночевал у входа в здание администрации главы государства в Киеве.