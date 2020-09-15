На украинской границе застряли сотни хасидов

На украинско-белорусской границе скопились около полутора тысяч паломников-хасидов. Они направляются в украинский город Умань, где они традиционно отмечают еврейский новый год, но не могут пересечь границу Украины, закрытую до 28 сентября из-за распространения коронавирусной инфекции. Наибольшее скопление паломников наблюдается у пропускного пункта Новые Ярыловичи в Черниговской области.

По данным пограничной службы Украины, ожидает прибытия к украинской границы еще несколько тысяч паломников. В связи с этим министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с просьбой не пропускать на Украину лиц, которым въезд туда запрещён.

По информации Белорусского общества Красного Креста, у застрявших на границе сотен паломников, среди которых много маленьких детей, "нет достаточных ресурсов для обеспечения базовых потребностей. Гомельские волонтёры в ночь с 14 на 15 сентября предложили людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации, одеяла, а также разместили отапливаемую палатку.