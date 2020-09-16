День независимости на карантине

Мексика отмечает День независимости: впервые за полтора столетия отменены массовые мероприятия вроде парадов и гуляний. На центральной площади Мехико — пусто, хотя по традиции тысячи человек должны были слушать там речь президента, завершающуюся троекратным "Вива Мексика!" Даже масштабные фейерверки в центре столицы мексиканцы могли только смотреть по телевизору.

Война за независимость Мексики началась в сентябре 1810 года, в честь чего и отмечают праздник, и к 1821 году страна отвоевала свою самостоятельность.

Торжества по этому случаю в последний раз отменяли в 1847 году, когда столицу страны оккупировали войска США.