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День независимости на карантине

Мексика отмечает День независимости: впервые за полтора столетия отменены массовые мероприятия вроде парадов и гуляний. На центральной площади Мехико — пусто, хотя по традиции тысячи человек должны были слушать там речь президента, завершающуюся троекратным "Вива Мексика!" Даже масштабные фейерверки в центре столицы мексиканцы могли только смотреть по телевизору.

Война за независимость Мексики началась в сентябре 1810 года, в честь чего и отмечают праздник, и к 1821 году страна отвоевала свою самостоятельность.

Торжества по этому случаю в последний раз отменяли в 1847 году, когда столицу страны оккупировали войска США.

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