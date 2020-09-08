Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП - ТАСС

8 июня в Москве на Смоленской площади актер и режиссер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь за рулем джипа Grand Cherokee, врезался в автомобиль-фургон "Лада".

За рулем "Лады" был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, работавший курьером службы доставки магазина "Деликатеска".

Захаров получил тяжелые травмы, его доставили в Институт скорой помощи им. Склифософского, где он скончался через несколько часов.

В своей речи прокурор потребовал для Ефремова длительное заключение - 11 лет колонии общего режима.

Обвинение ходатайствовало о лишении кинематографиста водительских прав сроком на три года, а также выплаты старшего сыну Захарова 500 тысяч рублей.