Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП - ТАСС

Срочная новость
Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП - ТАССКомментарии
8 июня в Москве на Смоленской площади актер и режиссер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь за рулем джипа Grand Cherokee, врезался в автомобиль-фургон "Лада".
За рулем "Лады" был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров, работавший курьером службы доставки магазина "Деликатеска".
Захаров получил тяжелые травмы, его доставили в Институт скорой помощи им. Склифософского, где он скончался через несколько часов.
В своей речи прокурор потребовал для Ефремова длительное заключение - 11 лет колонии общего режима.
Обвинение ходатайствовало о лишении кинематографиста водительских прав сроком на три года, а также выплаты старшего сыну Захарова 500 тысяч рублей.