Космическая гонка: а где Европа?

За этой миссией наблюдал весь мир - первый за девять лет пилотируемый полет с территории США на американском космическом корабле. Успешный старт Crew Dragon компании SpaceX, и благополучная стыковка с Международной космической станцией. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".

Джим Брайденстайн, директор NASA: "Я действительно считаю, что это был исторический момент, который заставил людей задуматься над тем, насколько далеко мы продвинулись в исследованиях, насколько великими являются Соединенные Штаты, чего мы можем достичь совместной работой".

К чему в космической отрасли стремятся Соединенные Штаты, которые теперь не зависят от российских космических кораблей.

Объявленная весной 2019 года межпланетная программа "Артемида" предполагает высадку астронавтов на поверхность спутника Земли в 2024 году. Строительство окололунной станции в 2028.

В статье второй Договора о Космосе от 1967 года говорится: "Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Государства - участники Договора должны осуществлять деятельность по исследованию и использованию космического пространства, (в том числе Луны и других небесных тел,) в соответствии с международным правом в интересах поддержания международного мира и безопасности.

США заявляют, что космическая программа "Артемида" будет проводиться в рамках этого договора. Какое участие в программе отведено Европе?

Слово бывшему французскому астронавту Леопольду Эйартцу: "Европа является частью МКС - совместного международного проекта, и так же будущей исследовательской программы с теми же партнерами, которые участвуют в работе Международной космической станции. У нас нет собственных средств доставки в космос наших астронавтов, но мы работаем над созданием исследовательских аппаратов".

Что же касается Соединенных Штатов, они, как подчеркивают эксперты, возвращаются в элитный клуб государств, обладающих технологией доставки людей на космическую орбиту.