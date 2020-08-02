Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Crew Dragon возвращается на землю

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Crew Dragon возвращается на землю
Авторское право  AP/AP
Размер текста Aa Aa

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, принадлежащий частной компании SpaceX Илона Маска отстыковался в автоматическом режиме от международной космической станции, чтобы вернуться на Землю. На это у астронавтов - Роберта Бенкена и Дагласа Хёрли - должно уйти 19 часов. Планируется, что борт приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Запуск Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая. Впервые с 2011 года астронавты NASA полетели на МКС на американском корабле , а не на российском "Союзе". На орбиту их вывела ракета Falcon 9 . Корабль успешно пристыковался к МКС через 19 часов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube