Crew Dragon возвращается на землю

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, принадлежащий частной компании SpaceX Илона Маска отстыковался в автоматическом режиме от международной космической станции, чтобы вернуться на Землю. На это у астронавтов - Роберта Бенкена и Дагласа Хёрли - должно уйти 19 часов. Планируется, что борт приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Запуск Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая. Впервые с 2011 года астронавты NASA полетели на МКС на американском корабле , а не на российском "Союзе". На орбиту их вывела ракета Falcon 9 . Корабль успешно пристыковался к МКС через 19 часов.