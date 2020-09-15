Дело Valtonyc'a: оскорбление короля или свобода слова?

Бельгийский суд отложил вынесение приговора об экстрадиции испанского рэпера Valtonyc'a. Судьи обратились в Конституционную инстанцию с просьбой вынести заключение, нарушает ли приговор за оскорбление короля свободу слова.

В феврале 2018 года Хосе Мигель Аренас Бельтран, выступавший под псевдонимом Valtonyc, получил три с половиной года тюрьмы за композиции о терроризме и королевской семье. Не дожидаясь заключения под стражу, он бежал в Бельгию.

"У нас в Бельгии до сих пор действует закон, принятый в XIX веке и рассматривающий оскорбление короля как преступление. Судьи намерены запросить Конституционный суд, является ли этот закон нарушением свободы слова, нарушением основополагающих прав, гарантированных нашей Конституцией и Европейской конвенцией о правах человека", - заявил Саймон Бекерт, адвокат Valtonyc'a.

Испанский рэпер намерен доказать, что в европейских странах монархию критиковать можно, тем более, что время доказало его правоту.

"В своей композиции я назвал короля вором, - прокомментировал Valtonyc решение бельгийского суда корреспонденту Euronews Анн Лазаро. - Они осудили меня за то, что я назвал его вором, и в конце концов оказалось, что он действительно вор".

Почетный король, Хуан Карлос де Бурбон находится под следствием за незадекларированные в налоговых органах счета за границей, а также за получение от кругов, близких к королю Саудовской Аравии, миллионов евро. В настоящее время он покинул Испанию и поселился в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что касается Valtonyc'a, Европейский суд обжаловал решение испанской инстанции, постановив, что рэпер был осуждён незаконно. Решение бельгийского Конституционного суда ожидается в начале декабря.