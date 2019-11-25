Марокканский рэп против коррупции

Марокканский рэпер Мохаммед Мунир, также известный как Гнави, находится в тюрьме. Он был арестован после того, как опубликовал видео "Да здравствует народ", поднимающее проблемы коррупции, миграции и наркотиков в его стране. Клип сразу стал вирусным и набрал около 15 миллионов просмотров.

Яхья Семалали – друг репера и соавтор нашумевшей песни.

Яхья Семалали, соавтор песни

"Если у меня нет права на самовыражение, то с самого начала вы должны были сказать мне, что нужно молчать, как всем. Но я пишу свою музыку, потому что людям она близка. Я знаю, что последствия будут непростыми, но это не проблема. Нам нечего терять. Мы итак неудачники, которые уже все потеряли"

В песне Гнави спрашивает, что случилось с богатством Марокко, и предполагает: в 2020 году проблемы будут решены, потому что все покинут страну.

Право на свободу выражения взглядов, даже если они оскорбительные, защищено международным законодательством в области прав человека, а также марокканским законом, но в стране существуют ограничения, считает профессор права и политолог Мустафа Сехими.

Мустафа Сехими, профессор права

"Свобода слова в стране гарантирована 25-й статьей Конституции. Закон касается всех форм выражения – письменного, устного, художественного, но есть ограничения – нападки на конституционные органы и институты, которые могут защитить себя через судебную систему"

Марокко, королевство, давно известное своей стабильностью в арабском мире, приняло конституционные реформы в ответ на "арабскую весну". Такие меры были нацелены на снижение коррупции и повышение свободы слова. Сегодня страна продолжает бороться с бедностью, взяточничеством и безработицей.