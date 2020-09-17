Алькантара простился с "Баварией"

Руководство футбольного клуба "Бавария" подтверждает переход 29-летнего полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".

Сумма сделки составляет 20 миллионов фунтов стерлингов, ещё 5 возможно будут выплачены позже. Сам испанец ранее заявлял, что рассчитывает на зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю. Руководство немецкого клуба пыталось уговорить его остаться, но безуспешно.

Тьяго перешел в "Баварию" из "Барселоны" в 2013 году и с тех пор провёл 235 матчей, записав в актив 31 гол и 35 голевых передач. В прошлом сезоне испанец помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии: тогда центрального хавбека называли одним из важнейших игроков команды.