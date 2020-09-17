Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Спорт

Алькантара простился с "Баварией"

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Алькантара простился с "Баварией"
Авторское право  Alvaro Barrientos/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Руководство футбольного клуба "Бавария" подтверждает переход 29-летнего полузащитника Тьяго Алькантары в "Ливерпуль".

Сумма сделки составляет 20 миллионов фунтов стерлингов, ещё 5 возможно будут выплачены позже. Сам испанец ранее заявлял, что рассчитывает на зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю. Руководство немецкого клуба пыталось уговорить его остаться, но безуспешно.

Тьяго перешел в "Баварию" из "Барселоны" в 2013 году и с тех пор провёл 235 матчей, записав в актив 31 гол и 35 голевых передач. В прошлом сезоне испанец помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии: тогда центрального хавбека называли одним из важнейших игроков команды.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube