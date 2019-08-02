Поездка Медведева на Курилы вызвала протест Японии

Рабочая поездка Дмитрия Медведева на Южные Курилы вызвала протест японских властей. На острове Итуруп в пятницу российский премьер ознакомился с ходом строительства дорог и новых жилых домов для местных жителей. По итогам поездки в ответ на вопросы журналистов, беспокоит ли его недовольство Токио, Медведев заявил следующее:

"Нет, конечно. Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область, - сказал Медведев. - Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства? Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься".

МИД Японии в пятницу опубликовал сообщение, в котором подчеркивалось, что Токио выражает "крайнее сожаление". "В ответ на поездку премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп глава отдела стран Европы МИД Японии Ясуси Масаки заявил решительный протест советнику-посланнику посольства России Дмитрию Андреевичу Биричевскому, изложив последовательную позицию японской стороны", - говорится в сообщении.

Япония более полувека добивается от России возвращения четырех островов Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые были заняты советскими войсками во время Второй мировой войны. "Подобные визиты высокопоставленных представителей российских властей на северные территории (так Япония называет спорные острова - прим.ред) не отвечают позиции Японии по территориальному вопросу", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии.

Вместе с тем в последние месяцы контакты между Москвой и Токио по вопросу Курил, как отмечали эксперты, заметно активизировались после встреч Владимира Путина и Синдзо Абэ. Россия заявляет, что готова обсуждать судьбу островов после заключения мирного договора. Япония, в свою очередь, наоборот предлагает сначала урегулировать проблему спорных территорий.