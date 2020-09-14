Идеальная пара: какие органические сыры и вина нужно попробовать в Испании?

Испанские сыры - одни из лучших в мире. Их насчитывается более 100 сортов, все благодаря разнообразию климатических условий и типов местности.

Из всех стран ЕС в Испании самые обширные территории, отведенные под органическое сельское хозяйство. Этот сектор растет из года в год. На органических фермах не используются химические продукты, вместо этого работники применяют традиционные методы, направленные на сохранение биологического разнообразия и на поддержание здоровья животных.

"Экологическое фермерство способствует сохранению разнообразия видов, выращенных в естественной среде обитания. Животные в основном питаются тем, что дает дикая флора. Мы стараемся кормить их пищей, выращенной в соответствии с природными циклами", - объясняет испанский сыродел Хосе Луис Мартин.

По словам Мартина, благодаря органическому молоку сыр получается не только особенно вкусным, но и более питательным.

"Такие сыры не содержат никаких химико-синтетических добавок, корочка ничем не обрабатывается, так что вкус и аромат можно ощутить во всей полноте", - говорит Мартин, который также владеет известным сырным магазином в Мадриде.

Эксперт по сырам Хосе Луис Мартин и эксперт по винам Эстер Пинуага Qava - José Luis Martín / Esther Pinuaga

Рост экологического фермерства по всей Испании способствовал и развитию производства высококачественных органических вин. По данным Испанской ассоциации органических вин, 12,7% всех виноградников в Испании - именно такие.

Национальное экспортное агентство Испании ожидает, что с 2018 по 2023 год производство органических вин вырастет более чем на 70%, с 361 млн. бутылок до 613 млн. В этом случае Испания станет вторым по величине производителем органических вин в мире после Италии.

Эта отрасль может похвастаться немалым количеством впечатляющих цифр, но самое важное в этом деле - вкусовые показатели.

С помощью эксперта по сырам Хосе Луиса Мартина и эксперта по винам Эстер Пинуаги, президента Ассоциации испанских органических вин и хозяйки винодельни, мы составили список из семи вкуснейших органических сыров и вин, которые помогут вам почувствовать вкусовое разнообразие Испании.

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Algendaret Nou & Corisca

Algendaret Nou / Bodegas Corisca Algendaret Nou / Bodegas Corisca

Сыр Algendaret Nou из Маона (Менорка)

Этот сыр из сырого коровьего молока делают на одной из первых ферм на Менорке, ставшей органической, - Algendaret Nou. Эта ферма - одна из немногих, которая изготавливает продукты из молока местных коров: они дают меньше молока, чем фризская порода, но зато сыр получается исключительного качества.

Мнение эксперта по сырам: "У него кисловатый молочный аромат сливок и масла, слегка чувствуется запах грибов и погреба. Полутвердая текстура, маслянистая и тающая во рту, с привкусом диких грибов, специй и орехов. Этот сыр оставляет долгое послевкусие".

Сочетается с вином Corisca (Bodegas Corisca, контролируемое наименование Rías Baixas).

Мнение винного эксперта: "Это органическое белое вино, сделанное из винограда сорта Альбариньо. У него свежий, сбалансированный, фруктовый вкус, с яблочными нотками и длинным свежим послевкусием".

2. Suerte Ampanera & Piedra Luenga

Suerte Ampanera & Piedra Luenga Suerte Ampanera / Bodegas Robles

Сыр Suerte Ampanera от Colmenar Viejo (Мадрид)

Suerte Ampanera, козий сыр с белой плесенью создали двое братьев, которые начали свое дело в 1997 году. У них тогда было небольшое стадо коз, а еще они продавали органические яйца. В 2011 году братья выиграли премию "Лучший испанский сыр", которая присуждается Министерством сельского хозяйства. Это позволило им увеличить стадо со 100 до 1200 голов.

Мнение эксперта по сырам: "Полумягкая текстура, очень сливочная. Мягкая йогуртовая кислотность и нотки сладкого крема с очень тонким козьим ароматом. Оставляет послевкусие сырых орехов и грибов, если есть вместе с корочкой".

Сочетается с вином Piedra Luenga Oloroso (Bodegas Robles, контролируемое наименование Montilla-Moriles).

Мнение винного эксперта: "Это органическое вино цвета махагон, очень яркое и гармоничное. Его изготавливают из винограда Pedro Ximénez и выдерживают шесть лет в дубовых бочках".

3. Mama Cabra Quesazo & El Galgo

Mama Cabra Quesazo & El Galgo Qava - José Luis Martín / Oliver Moragues

Сыр Mama Cabra Quesazo из района Бодональ-де-ла-Сьерра (Бадахос)

Сыр из сырого козьего молока изготавливают на сыродельне Mamá Cabra. Это небольшой проект, основанный на принципах агроэкологии и уважения к окружающей среде и животным.

У хозяев сыродельни стадо из 150 коз, которые пасутся на ферме, прошедшей экологическую сертификацию. В 2015 году началось производство сыра, при его изготовлении используются только возобновляемые источники энергии.

Мнение эксперта по сырам: "Чувствуется животный запах, но чистый, средней интенсивности. Грибные, землистые нотки. Твердая и полутвердая текстура, оставляет маслянистое ощущение при прикосновении к небу. Вкус стойкий, насыщенный, фруктово-молочный, с хорошо сбалансированной кислотностью. Пряное, изысканное послевкусие с ореховыми нотками".

Сочетается с вином El Galgo (Oliver Moragues, защищенное географическое указание Vino de la Tierra, Мальорка).

Мнение винного эксперта: "Это органическое красное вино с невероятным сливочным вкусом, сделанное из винограда Калле. Он дает вину дымный бальзамический аромат. В конце ощущается мягкий танинный вкус. Оставляет долгое стойкое послевкусие".

4. La Faya & Be Bike

La Faya & Be Bike Quesos La Faya / Quaderna Vía

Сыр La Faya (Фариса-де Саяго, Самора)

Этот сорт из сырого молока овец породы чурра производится на семейной ферме Quesos La Faya в природном парке Arribes del Duero. Она была создана в 1980-х годах. В 2000 году она начала заниматься органическим сельским хозяйством и первой из всех ферм региона Кастилья-Леон получила соответствующий сертификат.

Овцы с этой фермы свободно гуляют по горам, но с помощью системы GPS семья отслеживает местонахождение животных.

Мнение эксперта по сырам: "Изысканный фруктовый запах, нотки лесных грибов. Полутвердая текстура, оставляет маслянистое ощущение на небе. Сбалансированный вкус, с очень приятной кислотностью. Вкусовые нотки чистой шерсти и спелых оливок. Ореховое пикантное послевкусие. Съедобная корочка".

Сочетается с вином Be Bike (Quaderna Via, контролируемое наименование Navarra).

Мнение винного эксперта: "Это фруктовое органическое вино, сделанное из винограда Гарнача Тинта, сочетает ароматы вишни, малины, клубники, есть даже лавандовые нотки, с мягким танинным вкусом и сладкими нотками в конце".

5. Fuentillezjos & La Servil

Сыр Fuentillezjos Pedro Galvez Castillero/ Finca Fuentillezjos

Сыр Fuentillezjos из Поблете (Сьюдад-Реаль)

Этот сорт, изготовляемый из сырого молока овец манчега, производится на ферме Finca Fuentillezjos, которая уже более полувека занимается разведением этого вида овец традиционным, экологическим способом.

Finca Fuentillezjos - первая органическая животноводческая ферма в провинции Сьюдад-Реаль, и она же первой в мире получила сертификат защищенного наименования места происхождения (PDO) на производство сыра "Манчего".

Мнение эксперта по сырам: "Чистый и приятный запах, молочные и фруктовые нотки. Тонкая текстура, которая оставляет слегка жирное, маслянистое ощущение на небе. Приятная кислотность и фруктовые нотки ананаса. Ароматы чистой шерсти и орехов, острое послевкусие, которое долго остается во рту".

Сочетается с вином La Servil от Viña Cerrón (контролируемое наименование Jumilla).

Мнение винного эксперта: "Это красное органическое вино, сделанное из винограда Monastrell, который выращивают на двух высокогорных участках".

6. Montes de Alcalá & Pinuaga Rosé

Montes de Alcalá & Pinuaga Rosé Qava - José Luis Martín / Bodegas Pinuaga

Сыр Montes de Alcalá из Алькала-де-лос-Гаcулес (Кадис)

Этот сыр делают из пастеризованного козьего молока и затем выдерживают в иберийском масле. Производится на ферме Эль-Газуль, расположенной в природном парке Лос-Алькорнокалес. Ферма начала изготавливать сыр из молока коз породы Пайоя в 2002 году, в 2008 году перешла на экологическое производство, создав сыр Montes de Alcalá. Он уже удостоился нескольких наград.

Мнение эксперта по сырам: "Запах чистого козьего молока, кожи и погреба. Текстура твердая, упругая, слегка рассыпчатая, с кристаллами, указывающими на его созревание. У этого сыра слегка кисловатый стойкий вкус и животный запах чистого сарая и кожи. Ощущается приятная острота".

Сочетается с вином Pinuaga Rosé от Bodegas Pinuaga, контролируемое наименование Vino de la Tierra (Кастилия).

Мнение винного эксперта: "Это розовое вино, сделанное из винограда Темпранийо и Гарнача, с ароматом красных ягод: малины, клубники и смородины, и с долгим послевкусием".

7. Son Jover & Le Bosc

Son Jover & Le Bosc Formatges Son Jover / Can Suriol

Сыр Son Jover из района Инка (Мальорка)

Этот сорт из сырого овечьего молока изготавливает компания Formatges Son Jover - семейное предприятие, которое уже более 15 лет занимается органическим производством сыра, йогурта и творога.

На ферме живут 300 мальоркских рыжих овец. Эта порода дает мало молока, зато высочайшего качества.

Мнение эксперта по сырам: "Запах погреба и плесени с нотками чистой шерсти, травы и орехов. Полутвердая текстура, которая оставляет маслянистое ощущение на небе, тает во рту. Приятная кислотность и фруктовые, сладковатые нотки ананаса. Пряное и ореховое стойкое послевкусие".

Сочетается с вином Le Bosc от Can Suriol, контролируемое наименование Penedés y CAVA.

Мнение винного эксперта: "Это вино Cava Brut Nature, которое производится из винограда Xarel.lo. Его выдерживают в каштановых бочках, которые придают вину сливочный насыщенный вкус".