Три четверти россиян заявили, что им нужен отдых после отпускаКомментарии
Три четверти россиян заявили, что им нужен отдых после отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. 24% респондентов ответили, что успевают отдохнуть за время отпуска и дополнительные выходные им ни к чему.
Из числа тех, кому еще нужно набраться сил после отпуска (76%), более 20% сказали, что дополнительный отдых им необходим всегда, 55% сообщили, что только иногда.
Большинству респондентов было бы достаточно одного-двух дополнительных выходных - такое количество устроило бы 45% путешественников. Три-четыре дня отдыха перед выходом на работу нужны 33% опрошенных, а пять-семь дней - 11%. Еще столько же человек сообщили, что им после отпуска нужна минимум неделя отдыха.
46,5% опрошенных ответили, что полностью могут войти в рабочий ритм за один-два дня, 31% требуется три-четыре дня, а 15% нужно пять-семь дней. Больше недели для того, чтобы встроиться в работу после отпуска, нужно 7,5% россиян.