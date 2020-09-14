Три четверти россиян заявили, что им нужен отдых после отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. 24% респондентов ответили, что успевают отдохнуть за время отпуска и дополнительные выходные им ни к чему.

Из числа тех, кому еще нужно набраться сил после отпуска (76%), более 20% сказали, что дополнительный отдых им необходим всегда, 55% сообщили, что только иногда.

Большинству респондентов было бы достаточно одного-двух дополнительных выходных - такое количество устроило бы 45% путешественников. Три-четыре дня отдыха перед выходом на работу нужны 33% опрошенных, а пять-семь дней - 11%. Еще столько же человек сообщили, что им после отпуска нужна минимум неделя отдыха.

46,5% опрошенных ответили, что полностью могут войти в рабочий ритм за один-два дня, 31% требуется три-четыре дня, а 15% нужно пять-семь дней. Больше недели для того, чтобы встроиться в работу после отпуска, нужно 7,5% россиян.