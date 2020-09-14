Европу в октябре ожидает всплеск смертности

Европу в октябре и ноябре ожидает новый всплеск смертности от коронавируса: об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения. По её данным, число заболевших в последние недели стремительно растёт, особенно в Испании и Франции.

А во всём мире ВОЗ в понедельник зафиксировала рекордный с начала пандемии прирост числа заразившихся — почти 308 тысяч человек.

Джонатан Петершмит, терапевт:

"Я думаю, в середине октября будет то же, что в феврале или в марте. Проблема в том, что если заболеваемость возрастёт так же резко, как тогда, то система здравоохранения опять может не справиться, и нас ждёт такая же катастрофа, как и в первый раз".

Страны ЕС постоянно ужесточают санитарные правила; при этом политики подчёркивают, что хотели бы избежать повторного тотального карантина, поскольку он приведёт к экономической катастрофе. Несмотря на такую опасность, повторный "локдаун" уже вводят в Израиле.

В руководстве ВОЗ на этом фоне призывают не возлагать особых надежд на вакцины.

Ганс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ:

"Вакцина не поможет. Я всё время слышу, что вакцина положит конец пандемии. Это совсем не так! Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Некоторые признаки указывают на то, что она поможет одной группе, но не другим. А если нам придётся работать с разными вакцинами, это будет логистический кошмар".

По данным ВОЗ, общее число случаев коронавируса в мире достигает уже 29 миллионов человек. Эксперты организации заявляют, что сдержать пандемию помогут превентивные меры: массовое тестирование и тщательное отслеживание контактов заболевших.