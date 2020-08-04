Нет маски? Будет штраф

Власти российской столицы с целью избежать новой вспышки коронавирусной инфекции усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах. К нормам санитарной безопасности не все относятся сознательно. Иной раз и маска вроде бы в наличии, но носят ее некорректно. А кто-то и вовсе отказывается от этого средства защиты. Почему? Ответы разные:

"Не хочу".

"Задыхаюсь".

"Я закончила медицинский университет. У меня медицинское образование. Я прекрасно знаю, что маска только вредит здоровью".

Более опытный специалист с таким мнением не согласен.

Андрей Шкода, главный врач больницы №67: "Даже когда вы находитесь на улице, но вокруг вас большое количество людей, я бы все-таки рекомендовал надеть маску, чтобы избежать заражения, обезопасить и себя, и других людей, которые находятся с вами".

С 12 мая (момента введения масочного режима) более 42 тысяч пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы в пять тысяч рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты. В целом в России ситуация с коронавирусом стабилизируется. За последние сутки в выявлено 5 159 заболевших. 144 скончались.