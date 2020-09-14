Исландия: охота на вирусы

Геотермальные горячие источники в Исландии - больше, чем уникальные экосистемы. Одновременно они служат домом для бесчисленных вирусов, часто малоизвестных или вовсе пока не известных науке. Эти загадочные вирусы могут стать основой для разработки новых рыночных продуктов и инновационных решений в медицине и молекулярной биологии.

Большинство вирусов в столь экстремальных условиях безвредны для человека, неслучайно на источники стекаются "охотники за вирусами" - ученые. Они спешат понять, как поставить микроорганизмы на службу здоровью. По словам исследователей, предполагаемое количество вирусов, населяющих Землю, намного превышает предполагаемое количество звезд во Вселенной.

Арнпор Эварссон, молекулярный биофизик, координатор Европейского проекта по изучению вирусов Virus-Х, рассказывает: "Многие вирусы очень полезны, они сыграли фундаментальную роль в биологических исследованиях. Помогли нам понять базовые биологические механизмы, оказались весьма полезными для разработки прикладных решений в сфере молекулярной биологии и биотехнологий".

Каждый вирус - обладатель генома, уникального набора генов, позволяющих ему успешно размножаться. Эти вирусы прошли специальную подготовку, необходимую для глубоких исследований.

Эльсабет Гурмусдоттир , менеджер программы с исландской стороны, отмечает: "Создание правильных условий для открытия вирусных капсул - очень важный этап. Мы хотим раскрыть секреты этих вирусов, нам нужны вариативные образцы, но одновременно мы не должны ничего сломать. Нельзя делать резких движений. Мы не хотим разрушить или потерять ДНК, прежде чем мы выделим ее для секвенирования".

Секвенирование геномов вирусов осуществляется с помощью сложного оборудования. Здесь на севере Германии, ученые лаборатории Cebitec также поддерживают усилия Европейского исследовательского проекта. Они используют алгоритмы биоинформатики для идентификации генов. К настоящему времени в базе данных - 50 миллионов вирусных генов.

Йорн Калиновский, биотехнолог, поясняет: "Мы - на перекрестке между теми, кто занимается биологией, теми, кто работает "в поле" и теми, чей профиль - экология и экопродукты. Мы проводим молекулярный анализ, который помогает другим специалистам правильно определить"мишени", усовершенствовать настройки и так оптимизировать молекулярные инструменты".

Перспективные продукты, такие как ферменты, к примеру, затем изучаются на структурном уровне с помощью трехмерной графики. Это позволяет понять их потенциал для разработки рыночных решений, таких, как биокатализаторы.

Эмке Похл, биолог, рассказывает: "Биотехнологам нужны четко определенные ферменты с конкретными механизмами действия для разработки прикладных решений. Чтобы использовать ферменты в разных сферах производства, следует понять, как они работают. Этим мы и занимаемся".

Биологическое разнообразие вирусов - крупнейший неизученный генный резервуар на Земле. Ученые убеждены: новые и важные биотехнологические открытия не заставят себя ждать по мере освоения и изучения этого потенциала.