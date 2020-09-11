Западное побережье США охвачено пожарами

На Тихоокеанском побережье США полыхают пожары. Огнем охвачена огромная территория в Калифорнии, а также соседних штатах. B Орегоне местные власти были эвакуировать 500 тыс человек - это почти 10% населения штата.

"Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Урон такой, как будто мы пережили войну", - рассказал один из пострадавших.

Только в Калифорнии общая площадь лесных пожаров в этом году составила почти миллион гектаров. Благодаря своевременной эвакуации, число жертв незначительное. Но материальный ущерб огромный: тысячи сгоревших домов, уничтожены целые хозяйства.

Пока лесные пожары на западе США взять под контроль не удается.