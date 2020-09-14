COVID-19: вторая волна

В Австрии термин "вторая волна", как сообщает АФП, используется официально, во Франции ежедневно регистрируются тысячи новых случаев заражения, и на уровне статистики их количество выше, чем в апреле.

Врачи обращаются к гражданам с открытым письмом, призывая снизить любые социальные контакты до минимума.

Сограждане отвечают медикам: "Вторая волна или нет, я в хорошей форме, я просто принимаю меры предосторожности, когда встречаюсь с друзьями и с родственниками, никаких объятий или поцелуев, вот, например, сейчас я иду в гости, увижу внуков, уверена, что они мне кинутся на шею, и тут я не смогу устоять".

На другом берегу Ла-Манша, в Британии за сутки зарегистрировано вдвое меньше случаев заражения, но это для страны - антирекорд, который держался с самого разгара карантина, с 17 мая.

Власти уже запретили встречи, даже в частном порядке, в которых участвует более 6-ти человек.

Комментарий профессора медицины Питера Оупеншо из Imperial College London: "Я думаю, что консенсус по поводу того, что в данным обстоятельствах действовать нужно слаженно и быстро, существует. Ограничительные меры вводятся для того, чтобы уровень распространения инфекции не рос бы по экспоненте, поскольку в этом случае контролировать ситуацию значительно сложнее.

В Бельгии, где также действуют ограничительные меры, растет недовольство сотрудников сферы здравоохранения, они требуют улучшения условий труда и роста зарплаты. Власти, с другой стороны, опасаются, что возвращение из отпусков приведет к новому скачку в количестве инфицированных.

В Чехии, где карантинные меры были ослаблены раньше, чем в других странах ЕС, в настоящий момент регистрируется рост заражения, только в субботу были выявлено свыше полутора тысяч новых вирусоносителей.

В Израиле в ближайшие три недели действует новый карантин, об этом объявил премьер Нетаньяху, в стране в настоящий момент заражены более 153 тысяч человек, от COVID-19 скончались свыше тысячи ста пациентов.