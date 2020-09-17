ВОЗ предупреждает Европу

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о тревожном росте случаев заражения коронавирусом в европейских странах. На пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюгге отметил, что больше всего заражений сейчас выявляется в возрастной группе от 25 лет до 41 года. Рекомендации ВОЗ остаются прежними: соблюдать социальную дистанцию и носить маску,

"Число еженедельных случаев сейчас превысило цифры, о которых сообщалось в марте, когда пандемия впервые достигла пика в Европе, - сказал Клюгге. - Последний еженедельный подсчёт в регионе выявил 300 тысяч заболевших. Свыше половины европейских стран сообщили о более чем 10%-ном росте случаев заражения за последние две недели".

Европейские страны принимают меры: одни начали повторно вводить изоляцию некоторых регионов, другие ужесточают ограничительные меры. Так, в Великобритании до минувшего понедельника можно было собираться группами по 30 человек, а с понедельника максимум вшестером. Нарушителям выписывают внушительный штрафы.

"Я могу лишь сказать всем пострадавшим, что мы не принимаем эти решения легкомысленно, - сказал британский министр здравоохранения Мэт Хэнкокк. - Мы согласны с местными советами в том, что мы должны следить за данными и действовать в соответствии с ними. И вот данные говорят, что мы должны действовать сейчас, чтобы мы могли контролировать вирус".

Школы и вузы Португалии открылись в условиях суровых карантинных мер: соблюдение социальной дистанции и ношение масок здесь обязательно. В Испании больше всего случаев заражения приходится на столицу Мадрид. Предполагается, что в стране началась вторая волна. Ранее она была отмечена во Франции, которая в общеевропейской статистике числа случаев заболевания COVID-19 занимает второе место. На первом - Испания.