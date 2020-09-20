Повторное наступление коронавируса

Коронавирус продолжает повторное наступление, но на этот раз власти европейских стран не спешат с введением тотального карантина. В субботу Елисейский дворец в Париже бесстрашно открыл свои двери для публики в связи с ежегодными Днями культурного наследия. Тем временем во Франции был установлен рекордный суточный прирост заражений - почти 13,5 тысяч.

Британская молодежь тоскует по ночной жизни и популярным клубам и танцплощадкам - когда они откроются снова, никто не знает. В пятницу правительство предупредило, что может вновь ввести строгие ограничительные меры на общенациональном уровне, так как количество заражений растет и уже достигло самых высоких темпов с апреля. С начала пандемии в Великобритании от COVID-19 скончались около 42 тысяч человек - больше всего в Европе.

С понедельника частичный карантин возвращается в Мадрид и окрестности - по меньшей мере на две недели. Без уважительной причины будет ограничено перемещение между районами города, исключением станет выезд в школу или на работу, а также в медицинские учреждения и для ухода за родственниками.