Антиправительственный протест в Мадриде

Около трех тысяч человек вышли на улицы Мадрида с требованием отставки премьер-министра Педро Санчеса и правительства. Собравшиеся раскритиковали действия центральных властей в ситуации с пандемией коронавируса и каталонским кризисом. Демонстрация в целом прошла мирно, из исключением потасовки с полицейскими, в результате чего был арестован один участник шествия.

Темпы распространения коронавируса в Испании стремительно растут после смягчения ограничений в стране. на днях суточный показатель заболеваемости превысил 12 тысяч новых случаев Сейчас в королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

Накануне в Каталонии по случаю Национального дня региона состоялись митинги сторонников независимости. В целом эти акции прошли гораздо спокойнее по сравнению с прошлым годом, когда в столкновениях между полицией и демонстрантами пострадали сотни людей.