Covid-19 в Европе: ситуация ухудшается

Во Франции за минувшие сутки подтверждено заражение новым коронавирусом у более чем 10 500 человек , 17 пациентов скончались. За последние 7 дней госпитализированы 2 432 заболевших. Столь высокие уровни распространения вируса наблюдались в стране только во время пика пандемии и действия режима карантина.

Между тем в Великобритании возобновились испытания вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией "Астразенека". Третья фаза клинических испытаний вакцины была остановлена, чтобы выяснить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения затем изучило данные и пришло к выводу, что возобновление испытания в Соединенном Королевстве не сопряжено с риском.

На этом фоне британские власти отмечают постепенное ухудшение эпидемической ситуации в стране. Больницы готовятся к наплыву пациентов. А медработники в Лондоне вышли и на акцию протеста с требованием повысить зарплату. В Британской медицинской ассоциации призвали правительство сделать больше для того, чтобы жители страны соблюдали санитарные правила.