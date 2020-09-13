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мир

Covid-19 в Европе: ситуация ухудшается

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 Ирина Шелудкова
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Covid-19 в Европе: ситуация ухудшается
Авторское право  Université d'Oxford
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Во Франции за минувшие сутки подтверждено заражение новым коронавирусом у более чем 10 500 человек , 17 пациентов скончались. За последние 7 дней госпитализированы 2 432 заболевших. Столь высокие уровни распространения вируса наблюдались в стране только во время пика пандемии и действия режима карантина.

Между тем в Великобритании возобновились испытания вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией "Астразенека". Третья фаза клинических испытаний вакцины была остановлена, чтобы выяснить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения затем изучило данные и пришло к выводу, что возобновление испытания в Соединенном Королевстве не сопряжено с риском.

На этом фоне британские власти отмечают постепенное ухудшение эпидемической ситуации в стране. Больницы готовятся к наплыву пациентов. А медработники в Лондоне вышли и на акцию протеста с требованием повысить зарплату. В Британской медицинской ассоциации призвали правительство сделать больше для того, чтобы жители страны соблюдали санитарные правила.

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