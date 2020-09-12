Каталония: митинги в эпоху пандемии

Сторонники отделения Каталонии от Испании собрались по всему региону в пятницу по призыву организаторов небольшими группами, чтобы не не нарушать предписаные властями правила социального дистанцирования. Минздрав Испании запретил собрания численоостью более 10 человек.

В предыдущие годы 11 сентября сторонники независимости собирались сотнями тысяч в центре Барселоны. Но на этот раз пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Лидеры движения кроме политической борьбы пытаются также справиться с эпидемиологическим кризисом.

Национальный секретарь сепаратистского национального собрания Каталонии (АНК) Адрия Альсина: "Мы недовольны тем, как ведут себя политические партии, выступающие за независимость. Они попались на эту стратегию центрального правительства с обсуждениями за круглым столом, которые ни к чему не приведут".

В течение многих лет опросы показывали, что 7,5 млн жителей Каталонии по поводу решения о независимости разделились примерно поровну. Тем не менее, один из демонстрантов, выступавших в пятницу, с оптимизмом смотрел на будущее каталонского государства:

"Я думаю, что если мы будем все вместе, у нас все пойдет намного лучше. Но я всегда говорил, что наша цель - независимость. А потом мы решим, в какой цвет покрасим ее. Я надеюсь, что когда-нибудь политики поймут это", - сказал Жоди Меркадер.

Демонстрация в пятницу проходит в связи с тем, что региональному президенту Каталонии и пылкому сепаратисту Киму Торре грозит возможное снятие с должности после того, как он не подчинился требованию суда снять признанный "политически заряженным" баннер в нарушение закона о выборах.

Торра мог бы назначить региональные выборы перед тем, как быть смещенным, но сепаратисты, присоединившиеся к его альянсу "Вместе за Каталонию", также считают, что он удерживает свой пост незаконно.