Межафганские переговоры в Дохе с участием США

В столице Катара Дохе проходят первые за почти 20 лет конфликта официальные межафганские переговоры. Госсекретарь США Майкл Помпео проведет две отдельные встречи с делегациями афганского правительства и экстремистского движения "Талибан".

В в конце февраля США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.

На церемонии открытия госсекретарь США Майкл Помпео отметил: "Думаю, что все присутствующие здесь знают, как много пришлось работать, на какие жертвы пришлось пойти, чтобы прийти к этому моменту. И потребуется еще больше работы и уступок, чтобы сохранить результат и воспользоваться им, чтобы установился прочный мир. Весь мир желает вам успеха и рассчитывает, что вы добьетесь успеха".

Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Мулла Абдул Гани Барадар заявил: "Мы хотим дать народу Афганистана гарантии, что будем с предельной честностью продолжать мирные переговоры и стремиться к миру и спокойствию, мы заложим для этого основу".

Наблюдатели отмечают, что на заключение соглашения могут потребоваться годы и результат будет зависеть от желания обеих сторон пойти на компромисс. Пока что талибы отказываются признавать правительство президента Ашрафа Гани и, скорее всего, предложат превратить Афганистан в "исламский эмират". Официальный Кабул намерен поддерживать нынешний конституционный строй.