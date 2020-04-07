США грозят вывести войска из Афганистана

Соединённые Штаты пригрозили вывести свои войска из Афганистана, если Кабул не сможет достигнуть договорённости с талибами об обмене пленными. Об этом сообщил американский канал NBC. По данным его источников, такое предупреждение афганским властям сделал госсекретарь США Майкл Помпео две недели назад.

Телеканал опубликовал информацию во вторник, после того, как движение "Талибан" отказалось продолжать переговоры, обвинив Кабул в затягивании процесса.

Одним из условий мирного соглашения, подписанного 29 февраля, было освобождение пленных — 5 тысяч радикалов в обмен на тысячу военнослужащих правительственных войск. Предполагалось, что первый этап состоится 2-го апреля.