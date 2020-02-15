Американцы пытаются уйти из Афганистана

Договоренности о "снижении уровня насилия" на всей территории Афганистана, достигнутые властями США и представителями радикального движения "Талибан", являются первым шагом на пути политического урегулирования. Об этом заявил в пятницу министр Армии США Райан Маккарти в Вашингтоне. Ожидается, что соглашение вступит в силу "очень скоро".

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер провели встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Марк Эспер, министр обороны США: "Мы считаем, что пока достаточно семи дней. Но во всех отношениях наш подход к этому процессу будет основан на определенных условиях. И позвольте мне повторить это - на условиях. Так что это будет процесс непрерывной оценки по мере нашего продвижения вперед, если мы пойдем вперед".

Соглашение о семидневном "снижении уровня насилия" касается всего Афганистана. Предполагается, что затем в течение десяти дней после завершения данного периода должен начаться межафганский диалог между сторонами конфликта - афганскими властями и талибами. Потенциальные договоренности могут создать условия для вывода американских войск из Афганистана.