"Женский марш солидарности" в Минске: как это было

Тысячи людей вышли в субботу на улицы Минска на акцию противников Александра Лукашенко, получившую название «Женский марш солидарности». Участники шествия скандировали «Позор» и «Не забудем, не простим». Как передаёт «Интерфакс», они неоднократно меняли маршрут, встречая милицейские кордоны.

Есть свидетельства как минимум об одном успешном прорыве оцепления и о задержаниях. TUT.BY опубликовал видезапись того, как сотрудники в штатском блокировали троллейбус и силой выволокли оттуда несколько человек, которые, судя по всему, были задержаны. По данным издания, перед этим некоторые протестующие успели зайти в салон этого троллейбуса, убегая от милиции.

Основная колонна с бело-красно-белыми флагами и цветами прошла несколько километров от центральной площади Победы к ботаническому саду. Как уточняет ТАСС, на этом маршруте обошлось без серьёзного противостояния с силовыми структурами. Протестующих сопровождали сотрудники милиции, они не позволяли людям выходить на проезжую часть и грозили через громкоговорители административной ответственностью за участие в шествии.