Протесты мигрантов на острове Лесбос

Тысячи беженцев и мигрантов протестуют на греческом острове Лесбосе. После того, как пожар разрушил печально известный переполненный лагерь Мория, они собрались на главной дороге, ведущей к порту, требуя разрешить им покинуть Грецию.

Большинство протестующих - выходцы из африканских стран и из Афганистана. Прибывшие сотрудники полиции отступили, когда на них двинулась толпа, но продолжали блокировать дорогу.

Апостолос Стаикос, Euronews:

"Мория сожжена, это уже в прошлом, и нам негде больше жить". Так говорят примерно 3000 беженцев и мигрантов, которые протестуют и просят полицию позволить им спуститься в порт. Они просят государства-члены Европейского Союза принять их".

"Мы жили здесь два года, - говорит Абдул Карим Моради из Афганистана. - Мы больше не можем оставаться здесь. Позор полиции, как им не стыдно! Здесь невозможно дальше жить, здесь так много проблем".

"Мне не нужно воды, мне не нужно пищи, мне не нужно помогать, - говорит афганка Салина Курбани . - Мне нужно только, чтобы Греция разрешила нам покинуть Морию. Только это, больше ничего. Пожалуйста!"

Третью ночь они спят под открытым небом; многие рубили тростник и использовали спасённые одеяла, чтобы устроить примитивные укрытия для защиты от ночного холода и палящего дневного солнца.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, посетивший Лесбос в четверг, сказал, что корабли, финансируемые ЕС, предоставят убежище наиболее нуждающимся.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы все правительства ЕС поддержали нас в этом новом начинании. Потому что Европа, как я уже сказал, не может дважды проиграть по столь важному вопросу", - заверил Схинас греческое руководство.

В Афинах подозревают, что поджоги устроили сами мигранты после того как в Мории были введены карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса, которым оказались заражены 35 жителей лагеря.

Греция жалуется на то, что, помимо предоставления средств, партнёры по ЕС мало чем помогают и не хотят соблюдать квоты по приёму мигрантов.

"Такая трагедия, возможно, была необходима для того, чтобы вновь привлечь внимание к этому вопросу, чтобы все в Европе осознали, что с этой проблемой невозможно справиться в одиночку. С ней не могут справиться только принимающие страны, расположенные на внешних границах ЕС", - сказал Схинасу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Протестующие на Лесбосе держали плакаты с призывами к немецким властям оказать им помощь: Германия - одно из самых желанных направлений для мигрантов, прибывающих на остров с близлежащего побережья Турции. В Берлине и Париже однако считают, что к решению проблемы должны быть привлечены все страны ЕС.

"Если мы, как Федеративная Республика Германия, будем определять европейскую политику предоставления убежища самостоятельно, то 2015 год повторится, и не будет больше европейского решения", - сказал министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Общеевропейская система предоставления убежища развалилась под давлением сотен тысяч прибывающих: большая часть мигрантов остаётся в греческих и итальянских лагерях, остальные страны ЕС принимают у себя лишь ограниченное число, а некоторые предпочитают посылать лишь финансовую помощь.