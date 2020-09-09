В лагере мигрантов Мориа на Лесбосе пожар, идет эвакуация - АФП

Из Афин пришло сообщение, что ранним утром в среду в лагере мигрантов Мориа, в котором содержатся почти 13 тысяч человек, произошел пожар.

Пожар в лагере мигрантов Мориа Panagiotis Balaskas/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Экстренные службы начали эвакуацию. Есть сведения, что очагов огня было несколько, как в самом лагере, так и за его пределами.

Первоначально лагерь был рассчитан на размещение двух тысяч человек, в связи с массированным приемом за несколько лет его население увеличилось в несколько раз.

Неправительственные организации многократно обращались и к властям Греции, и к международному сообществу, указывая на тяжелейшие условия существования беженцев, отсутствие бытовых удобств и медицинской помощи для этих людей.

В пламени сгорели жилища мигрантов Panagiotis Balaskas/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

В настоящий момент на острове введен режим ЧС, продолжаются поиски по меньшей мере 35 мигрантов, которые содержались в отдельном помещении, так как у них был выявлен коронавирус.

Кроме этого, с Лесбосом прерваны все виды транспортного сообщения, чтобы препятствовать возможному распространению инфекции - передает из Афин журналистка Euronews Фотейни Дулкери.