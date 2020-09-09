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Греция

На Лесбосе введён режим ЧП после пожара в лагере "Мориа"

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 Ольга Кепински
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Сгоревший лагерь для мигрантов "Мориа" на острове Лесбос
Сгоревший лагерь для мигрантов "Мориа" на острове Лесбос   -   Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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На греческом острове Лесбос объявлен режим чрезвычайного положения после пожара, практически полностью уничтожившего лагерь для мигрантов "Мориа". Около 13 000 беженцев теперь вынуждены искать убежище, пищу и воду.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Причину возгорания выясняют, по одной из версий — это мог быть поджог.

Некоторые СМИ подозревают, что пожар могли устроить сами мигранты, недовольные условиями содержания в лагере. Со 2 сентября в "Мориа" был введен режим самоизоляции из-за вспышки коронавируса.

Мы очень обеспокоены, нет никакой координации, чтобы обеспечить людей средствами первой необходимости, мигранты разбросаны по всему острову. Наша основная задача — найти и защитить уязвимые группы, людей, испытывающих проблемы со здоровьем, и тех, у кого подтверждено или возможно заражение COVID-19
Кристина Псарра
"Врачи без границ"

В своем "Твиттере" вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас после разговора с премьер-министром заверил, что ЕС готов оказать помощь Греции. Подтвердила это и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон также заявила, что размещение и транспортировка на материк несовершеннолетних без сопровождения финансируются напрямую.

По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в ночь со вторника на среду, когда те беженцы, у которых был выявлен коронавирус, а также те, кто был с ними в контакте, отказались самоизолироваться. После этого начались столкновения с другими жителями лагеря, которые не желали находиться рядом с зараженными.

Апогеем стали сразу несколько поджогов, огонь быстро распространился из-за сильного ветра, превратив в пепел самый большой миграционный лагерь в Европе.

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