Через пламя лесного пожара на автомобиле

На видеозаписи, снятой водителем из американского штата Орегона - лес, объятый пожаром и пролегающая вдоль него дорога. По этой дороге и едет автомобиль.

От огненной стихии в Орегоне погибли 12-летний мальчик и его бабушка. Губернатор Кейт Браун объявил в штате чрезвычайную пожарную ситуацию.

"Это может стать самой большой потерей человеческих жизней и имущества из-за лесных пожаров в истории нашего штата", - заявил он.

Эвакуированы тысячи местных жителей. применила Закон о чрезвычайном пожаре, и на данный момент тысячи жителей Орегона были эвакуированы.