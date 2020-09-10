Через пламя лесного пожара на автомобиле

На видеозаписи, снятой водителем из американского штата Орегона - лес, объятый пожаром и пролегающая вдоль него дорога. По этой дороге и едет автомобиль.
От огненной стихии в Орегоне погибли 12-летний мальчик и его бабушка. Губернатор Кейт Браун объявил в штате чрезвычайную пожарную ситуацию.
"Это может стать самой большой потерей человеческих жизней и имущества из-за лесных пожаров в истории нашего штата", - заявил он.
Эвакуированы тысячи местных жителей. применила Закон о чрезвычайном пожаре, и на данный момент тысячи жителей Орегона были эвакуированы.
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