Мориа: новые пожары

В среду вечером новые пожары вспыхнули в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. Накануне значительная часть комплекса уже была уничтожена огнём.

В правительстве Греции называют произошедшее поджогом и считают, что палатки подожгли сами мигранты, недовольные условиями содержания: в лагере, рассчитанном на 2000 человек, содержатся 13 тысяч нелегалов, а накануне руководство ещё и ввело режим изоляции из-за вспышки коронавируса.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

"Я признаю, что условия тяжёлые. Но ничто не должно служить оправданием для бурной реакции на медицинские проверки и тем более для массовых беспорядков. Ситуация в Мории не может остаться прежней, поскольку это дело общественного здравоохранения, гуманизма и национальной безопасности".

Мигранты, которые лишились крова, а многие — и всех пожитков, вступают в столкновения с полицией. Местные жители опасаются, что теперь обстановка на острове, и так неспокойная, станет совсем невыносимой^

"Я не представляю, куда теперь все они отправятся. Я чувствую, они станут забираться в наши дома. Люди начинают бояться".

На всём острове объявлено четырёхмесячное чрезвычайное положение, к берегам Лесбоса направлен паром, который будет временным пристанищем хотя бы для части нелегалов.