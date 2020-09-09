Ангола ставит "на цифру"

В Анголе, как и в других регионах планеты, Covid-19 дал толчок ускоренному развитию и внедрению цифровых технологий. Вот несколько историй успеха.

Неформалы ушли в сеть

Знакомьтесь: Джеральдин Джеральдо, директор проекта Roque Online. Его цель - объединить всех участников цепочки розничной торговли с акцентом на малых независимых продавцах, представляющих важный для страны сектор неформальной экономики.

"Потребительский рынок Анголы - это 40 миллиардов долларов годового оборота. Из них 30 миллиардов обеспечиваются за счет неформальной экономики. Как видите, речь идет о гигантском сегменте, в нем - миллионы предпринимателей", - рассказывает Джеральдо.

Проект существует не первый день, но именно пандемия стала толчком к головокружительному росту.

На рынках Луанды сегодня все больше продавцов используют цифровую платформу, чтобы управлять закупками, пополнением складов и доставкой заказов. "В 2019 году мы задумали обеспечить таким вот неформальным стихийным рынкам связь с клиентами через интернет, - вспоминает Джеральдо. - Пандемия ускорила развитие проекта, интеграцию новых сегментов. Сегодня мы совершенствуем связь с поставщиками. В итоге все больше независимых малых торговцев решают подключиться к платформе, наладить через нее диалог с поставщиками, вовремя пополнять склады".

Продавцы отмечают, что сервис экономит время, а значит, и деньги, поскольку позволяет быстро заказывать и получать нужный товар. Эгнграсия Матеуш давно торгует на рынке: "Раньше мы ездили очень далеко за товаром, много тратили на такси, - вспоминает она. - Сегодня ситуация иная. Мы размещаем заказ, они сами везут его нам. Обычно с поставкой все хорошо, но если что-то не понравилось, мы всегда можем вернуть товар".

Система хорошо работает в Луанде, другие города страны постепенно берут ее на вооружение. Успех вдохновил авторов приложения на разработку новых сервисов в партнерстве с двумя главными коммерческими банками Анголы. "Мы опираемся на основу основ, банковские счета, самые простые страховые продукты, финансовые услуги, - рассказывает Джеральдо. - Наше предложение гарантирует, что все поставщики услуг смогут более эффективно участвовать в экономическом процессе, лучше управлять финансовыми потоками, доходами при полной прозрачности бизнеса".

Экосистема здоровья

Примета времени: растущий спрос на медуслуги и аптечные продукты. Педро Бейрао со своей командой решили упростить жизнь тем, кому нужна помощь врача или фармацевта, свет увидело их приложение Appy Saúde. "Наша платформа помогает восполнить пробелы, возникшие в контексте пандемии, причем не только в Анголе, но и во всем мире, - рассказывает Педро. - Помните дефицит того, другого.... Люди стекались в аптеки или медучреждения, чтобы получить помощь, препараты, не находили нужного, шли в другое место. В Анголе с нашей разработкой удалось навести порядок: вся информация теперь в интернете, не нужно обходить аптеки, чтобы найти маски, дезинфицирующий гель для рук или то, что вам требуется прямо сейчас".

По словам разработчиков, для полномасштабной реализации проекта необходимо полностью пересмотреть взаимоотношения между всеми участниками рынка медуслуг. "Мы работаем над тем, чтобы обеспечить пациентам возможность подключаться к врачам, больницам через интернет, - поясняет Педро Бейрао. - Это нужно делать с прицелом на полностью интегрированную систему. Вот почему мы активно сотрудничаем с аптеками, медиками, страховыми компаниями, сообща создавая экосистему, которая позволит пациенту с одной платформы получить доступ ко всем профильным услугам".

Подобные успешно работающие платформы можно импортировать в любую точку мира. Разработку Педро уже взяли на вооружение в Руанде. На очереди - Швеция.

"В сфере цифровых технологий, нацеленных на международное развитие, все компании мира по сути борются за одно и то же, - комментирует Педро Бейрао. - Мы взяли эту идею за основу нашей бизнес-философии. Сегодня мы работаем с людьми по всему миру и верим, что так добьемся устойчивого роста, найдем новые рынки".