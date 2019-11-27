Ангольские женщины у штурвала экономики

В Анголе женщины играют ключевую роль в развитии экономики и ее диверсификации. От салонов красоты и реабилитационных центров до крупнейшей телекоммуникационной компании страны - ангольские женщины начинают и выигрывают. В стране - один из самых высоких в мире показателей женского предпринимательства.

Знаменитый рынок в Луанде - Praça das Mulheres. Как следует из названия, это - "женская площадь". Здесь размещены отни мастерских и магазинов, ориентированных на женщин и управляемых ими..

Джанет Кампуш, одна из совладелиц этого мега-маркета, рассказывает : "Одежду сюда привозят отовсюду - из Бразилии, США, Таиланда, Китая, Южной Африки, Пакистана. Это рынок дает возможность заработка для очень многих женщин".

Работа в магазине - последнее звено цепочки. Многие ангольские женщины берут микрокредиты и едут за границу в поисках лучшего товара для своих клиентов.

Инеш, владелица магазинчика, рассказывает: "Чтобы стать предпринимательницей, нужно наладить отношения с банком, открыть карту, получить возможность покупать доллары по более низкой цене. И все, вы - бизнес-леди, ну, совсем как я".

Банк Banco BAI Micro Finanças предлагает начинающим бизнесменам микрокредиты - от 180 евро до 12 тысяч. Женщины обычно берут заемные средства на 2 года под 2-4%.

Изабель Перейра Сильвестре, менеджер банка, рассказывает: "Они очень решительны, наши клиентки, сразу переходят к делу, точно знают, чего хотят, какая сумма им нужна. Они приходят и говорят: "Сеньора Изабель, мне нужно столько-то, а платить в месяц я могу вот столько".

От самых малых семейных компаний до мира большого бизнеса: ангольская телекоммуникационная группа Unitel предоставляет гранты по программе "Женщины для будущего". Один из руководителей Unitel, Эунис де Карвальо, получила образование в США и отстаивает гендерное равенство в профессии и бизнесе. Сегодня менеджерский состав Unitel на 40% представлен женщинами, в технических отделах их вдвое меньше. Эунси рассказывает: "Мы считаем, что наша программа открывает дорогу в мир высшего образования - к компетенциям, которые востребованы на рынке труда.

В рамках программы мы делаем акцент на роли женщин в телекоммуникационном бизнесе. Знакомим слушательниц с коллегами, сделавшими карьеру в нашей компании, рассказываем о тех, кто трудится по техническим специальностям. Таким образом, мы подаем сигнал молодым девушкам: "Старайтесь, вы тоже сможете этого добиться".

Эвелин - участница программы "Женщины для будущего". Стипендия позволяет ей учиться на инженера, у молодой женщины большие планы: "Я собираюсь работать в секторе возобновляемой энергии,- рассказала она. - Это очень важная область для нашей страны и для планеты в целом. Мой наставник поддерживает меня, помогает двигаться к моей мечте. Мы запустили сразу несколько проектов. Преподаватель корректирует мою работу, помогает приблизиться к поставленным целям".

Реабилитационный центр Centro Ana Carolina был открыт матерью для поддержки дочери-инвалида. Мотивация, организационные способности, видение цели не оградили предпринимательницу от сложностей начального периода: "Люди приходили и спрашивали, а кто тут у вас генеральный директор? Я отвечала: "Директор - я", - вспоминает Паула Мораиш. - Поначалу на меня смотрели с удивлением, но со временем партнеры, клиенты начали осознавать что я могу добиться успеха и добиваюсь его. А пол и возраст роли не играют".

Паула открыла центр, осознав, как трудно найти нужных для реабилитации инвалидов специалистов - логопеда, массажиста, психолога. Она решила свести профессионалов на одной площадке - для удобства своих клиентов.

"Я сама была с другой стороны, со стороны родителей больных детей, - вспоминает Паула. - И очень хорошо понимаю их нужды. Понимаю запрос рынка и легко отвечаю на него, ведь со мной работает грамотная команда, у нас есть вся необходимая инфраструктура и мы можем предложить действительно хороший уровень сервиса".

Ана Каролина, девочка-инвалид, ради здоровья которой открывался центр, не выжила, но ее мать продолжает начатое и сегодня строит уже второй реабилитационный центр в Луанде..

От малого предпринимательства до высоких должностей: женщины Анголы активно осваивают все профессиональные направления, играя ключевую роль в диверсификации экономики.