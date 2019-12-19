Как развиваются стартапы в Анголе?

В Анголе, как и во всем мире, цифровая революция расширяет возможности стартапов. В выпуске "Бизнеса в Анголе" мы познакомимся с некоторыми новыми компаниями. Kubinga — одна из них, и это онлайн-сервис перевозок.

Kubinga, что на языке кимбунду означает "поездка", за два года увеличила свой пассажиропоток до 20 тысяч заказов в месяц. В Луанде извозом занимаются 180 водителей на новых видах альтернативного транспорта. В планах компании – расширение.

Преимущество Kubinga в том, что воспользоваться ее сервисом практически каждому по карману. Есть разные тарифные зоны — "эконом", "комфорт" и VIP. Даже есть мотоциклы — на случай пробок Рикарду Мунту водитель Kubinga

Основатель компании Даррил Некутела получил технические и управленческие навыки в нефтяном секторе, а затем на сбережения запустил Kubinga. Теперь его приложение работает на 11 языках. Его цель через 3 года – первичное публичное размещение акций.

Крис Бёрнс, Euronews:

— Как тут развиваются стартапы, и как они помогают диверсифицировать экономику?

Эмерсон Пейм, главный исполнительный директор Kubinga:

— Идеи стартапов тут повсюду. Теперь у нас есть доступ к информационным технологиям, к финансированию, есть и другие развивающиеся стартапы в этой области. Это позволяет нам сформировать силу, которая в состоянии справиться с неформальным видом экономики. Я думаю, что стартапы здесь имеют очень большое преимущество, они привносят технологии и получают доступ к рынку. Мы думали о создании единой платформы, которая бы соединила в себе сервисы, поездки и доставку.

Крис Бёрнс, Euronews:

— Это способ перевести неформальную экономику в формальную?

Эмерсон Пейм, главный исполнительный директор Kubinga:

— Да. Именно так мы хотим позиционировать себя на рынке. Мы хотим стать движущей силой. Когда люди приходят к нам, они, вероятнее всего, вне системы, работали неофициально, но когда мы начинаем им платить, они уже находятся в официальной системе, потому что мы платим им через банковский счет.

Другой стартап, в области онлайн-экосистемы, Roque Online (название известного в Луанде рынка) связывает неофициальных производителей с официальными клиентами. Примерно за два года компания выросла с 250 сотрудников до 36000, связав более десятка неформальных открытых рынков с клиентами.

Сотрудники Roque Online приходят на рынок, где они вручную выбирают фрукты и овощи для заказчика. Требования завышены, так как для клиентов они выбирают только лучшее. После того, как заказ выполнен, его доставляют в отель. Фактически расширяется рынок для малых хозяйств, соединяя клиентов с предприятиями формальной экономики.

Как и Даррил Некутела в Kubinga, основатель Roque Online работала в нефтяном секторе в Анголе, полученные ими навыки управления поставками теперь применяются в их стартапах.

Опыт в нефтяной промышленности – фундамент нашей работы. Мы взяли ту же модель, где вы смотрите на все – от ствола скважины до насоса — под одним мы подразумеваем рынки, то есть людей, а значит ресурсы, из которых формируется цепочка начисления стоимости. Затем мы связываем их, ресурсы, с конечными потребителями на рынке. Таким образом, расширяются права и возможности для всех, кто участвует в системе Жеральдин Жеральдо основатель и директор Roque Online

Благодаря технологическому подходу стартапы в Анголе быстрее вращают шестеренки экономики, стимулируя увеличение инвестиций и создание рабочих мест для молодого населения Анголы.