Минск: суд над оппозицией в закрытом режиме

Минский областной суд в среду начал рассматривать уголовное дело в отношении членов президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Заседание прошло в закрытом режиме, адвокаты подсудимых находятся под подпиской о неразглашении материалов дела, сообщает агентство БелТА.

После 10 месяцев предварительного заключения, Колесникова и Знак предстали перед допущенными до начала заседания журналистами в хорошем настроении. Они обвиняются в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. Им грозит до 12 лет лишения свободы. В опубликованном накануне интервью российскому телеканалу "Дождь", 39-летняя Колесникова назвала обвинения "абсурдными": "Это свидетельство правового беспредела полицейского государства", заявила она. Колесникова рассказала, что отказалась писать прошение о помиловании и сотрудничать со следствием в обмен на освобождение. По ее словам, ей предлагали выступить на гостелеканале, как это сделал бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Флейтистка и педагог, до 2019 года проживавшая в основном в Германии, Мария Колесникова в мае 2020 года стала координатором штаба Виктора Бабарико - кандидата от созданной им партии "Вместе" на выборах президента Республики Беларусь. После того, как 18 июня Бабарико и его сын Эдуард были задержаны (через два дня им предъявили обвинение в финансовых махинациях через Белгазпромбанк и "противоправной деятельности"), 16 июля главы штабов трёх оппозиционных кандидатов заявили об объединении. Мария Колесникова представляла штаб Виктора Бабарико, Вероника Цепкало - своего супруга и кандидата в президенты Валерия (24 июля он покинет Беларусь, чтобы избежать задержания) и Светлана Тихановская - мужа Сергея, как и Бабарико, находящегося в СИЗО после решения выставить свою кандидатуру. Так возникло "трио мужественных женщин", бросившее вызов многолетнему президенту Беларуси.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова на митинге сторонников оппозиции в Минске, 4 августа 2020 г. Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

9 августа и после

9 августа 2020 года в стране состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу с результатом 80,10 % одержал действующий президент Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская (10,12 %), не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Согласно выводу докладчика ОБСЕ в рамках Московского механизма, имеются неоспоримые доказательства фальсификации голосования. В результате охвативших республику массовых антиправительственных выступлений, были арестованы свыше 35 тысяч человек. Правозащитники и эксперты ООН заявили о сотнях задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными участниками протестов.

Целью созданного 18 августа по инициативе Тихановской Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса было также обеспечение согласия в обществе, защита суверенитета и независимости Беларуси. Два дня спустя Генеральный прокурор страны заявил о возбуждении уголовного дела против оппозиционного объединения по статье 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Из семи членов Президиума Координационного совета, среди которых лауреат Нобелевской премии мира писатель Светлана Алексиевич, четверо покинули Беларусь (Светлана Ковалькова, была насильно выдворена в Польшу), трое - оказались в СИЗО.

Марию Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября. Сначала, в центре Минска, люди в штатском затолкали её в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. 8 сентября стало известно, что Колесникова - при попытке вывезти её с территории Беларуси на Украину - порвала свой паспорт и была задержана Госпогранконтролем Беларуси.

16 сентября ей предъявили обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. В феврале нынешнего года Колесникову обвинили ещё по двум статьям УК: в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября прошлого года, ему предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В декабре Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата госвласти. 10 февраля Знаку также предъявили обвинения по этим двум статьям.

К зданию суда пришли дипломаты из западных стран, а также отец Колесниковой, который уверяет, что подал 15 прошений о свидании с дочерью, но ни одно из них не было удовлетворено.

Мария Колесникова и её отец Александр идут на допрос в Следственный комитет Республики Беларусь, 27 августа 2020 г. Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Наблюдатели отмечают, что процесс Колесниковой и Знака начался в момент, когда внимание всего международного сообщества приковано к Беларуси в связи с двумя резонансными событиями: попыткой силой вывезnи легкоатлетку Кристину Тимановскую в Минск и подозрительной смертью оппозиционного активиста Виталия Шишова, найденного повешенным в одном из киевских парков. В этом контексте процесс в Минском областном суде - символический итог многомесячного и методичного устранения оппозиции в - шире - любого инакомыслия с помощью массовых задержаний и судебных процессов, высылки (нередко с применением силы) всех тех, кто так или иначе противостоит режиму Александра Лукашенко, административная ликвидация НКО и независимых СМИ.