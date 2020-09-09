Еврокомиссар: "Мигранты должны содержаться в хороших условиях"

Над крупнейшим в Европе лагерем для мигрантов "Мориа" поднимается дым. Тысячи людей ищут пищу и убежище после того, как пожар разрушил место их обитания на острове Лесбос. Противоречивые сведения об источнике пожара до сих пор не дают установить его причину.

Стефан Оберрейт, координатор по мигрантам в организации "Врачи без границ"

"Эта ужасная трагедия была ожидаемой. Лагерь стал бомбой замедленного действия, которая могла взорваться в любой момент. Условия в "Мориа" с момента его открытия в 2015 году были абсолютно неприемлемы. 20 000 человек в лагере, рассчитанном на 3000 человек ... Пожар можно было предотвратить, если бы этот лагерь содержался в лучших условиях".

ЕС предложил помощь властям Греции и выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Но где теперь разместить беженцев и должны ли другие страны ЕС принять их?

Илва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам

"Еврокомиссия, конечно, продолжит помогать тем государствам-членам, которые несут самое тяжелое бремя, когда дело доходит до мигрантов, но они должны содержаться в хороших условиях, а не в тех, что мы видели".

Комиссар по внутренним делам заявила, что за последние месяцы Евросоюз помог переселить по всей Европе тысячи беженцев, и, по ее мнению, это свидетельствует о готовности стран работать вместе. К концу месяца ЕС должен обнародовать новый миграционный пакт, но гуманитарные организации опасаются, что в реальности он мало что изменит.

Эвелин ван Румбург, эксперт по миграции "Oxfam"

"Мы боимся, что ситуация в Греции будет использована в качестве образца для новой стратегии ЕС по предоставлению убежища. Мы хотели бы видеть прямо противоположное — не лагеря на границах ЕС, а размещение людей по странам, где их ждут. Мы бы хотели наблюдать больше солидарности остальных государств-членов с южными и восточными странами Евросоюза".

Для политиков ЕС пожар в лагере "Мориа" – это тревожный сигнал. Пришло время ответить на серьезные вопросы, которые надолго были отодвинуты в сторону.