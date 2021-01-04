Судно с мигрантами ищет гостеприимный порт

Гуманитарное судно под испанским флагом ищет безопасный порт, готовый принять 265 мигрантов. Они были спасены в Средиземном море за последние несколько дней.

Благотворительная организация Open Arms написала в Twitter, что 96 человек были подняты на борт в субботу в международных водах. Они находились в деревянной лодке без спасательных жилетов. Среди спасённых, большинство которых выходцы из Эритреи, две женщины и 17 несовершеннолетних, пострадавших от переохлаждения.

В минувший четверг в рамках другой операции экипаж судна Open Arms взял на борт 169 мигрантов, которые пустились в путь из Ливии, где активно действуют контрабандисты, нелегально организующие переправы.

Италия и Мальта, входящие в ЕС, часто отказывают в разрешении на швартовку спасательным судам благотворительных организаций, утверждая, что большинство взятых на боррт людей - не беженцы, а трудовые мигранты, многие из которых хотят добраться до своих родственников, уже обосновавшихся в Северной Европе.

Власти Италии и Мальты настаивают также на том, чтобы и другие европейские страны вносили свой вклад в приём и размещение прибывших.