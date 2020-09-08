Первая российская вакцина выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Минздрав заявляет, что процедура контроля качества препарата в Росздравнадзоре завершена, его поставки в регионы страны начнутся в ближайшее время.

Но клинические испытания ещё не окончены. Вакцинацию россиян, входящих в группу риска, будут проводить параллельно с третьим пострегистрационным этапом тестирования, в котором примут участие 40 тысяч добровольцев. Первые волонтеры уже проходят предварительный медосмотр, в частности, в московской Городской поликлинике №2.

"Для меня это огромная честь и радость - получить эту вакцину в числе первых", - говорит один из них.

"Есть потери среди знакомых. Как инфекционист я понимаю, что это инфекция никуда не денется, она будет с нами", - отмечает еще одна врач-волонтер.

Препарат вводится внутримышечно в два этапа. Вторую дозу вакцины пациенты получат спустя несколько недель после первой. СообщаетсЯ, что пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

Разработчики вакцины из Центра им. Н.Ф.Гамалеи утверждают, что препарат обеспечит иммунитет против коронавируса как минимум на два года.