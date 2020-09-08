Магазин легендарной группы на легендарной улице

В Лондоне открылся магазин, посвящённый легендарной группе The Rolling Stones. Интерьер в красном и чёрном, повсюду знаменитый логотип: поклонники и туристы смогут приобрести одежду, сувениры и аксессуары.

Место для магазины выбрано не случайно: улица Карнаби-стрит в районе Сохо в 1960-х, в годы становления группы, была центром тогдашних молодёжных движений и независимой моды.

Открытие бутика The Rolling Stones пришлось перенести на несколько месяцев из-за пандемии.