Магазин легендарной группы на легендарной улице

В Лондоне открылся магазин, посвящённый легендарной группе The Rolling Stones. Интерьер в красном и чёрном, повсюду знаменитый логотип: поклонники и туристы смогут приобрести одежду, сувениры и аксессуары.
Место для магазины выбрано не случайно: улица Карнаби-стрит в районе Сохо в 1960-х, в годы становления группы, была центром тогдашних молодёжных движений и независимой моды.
Открытие бутика The Rolling Stones пришлось перенести на несколько месяцев из-за пандемии.
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