В Мадриде приступают к испытанию вакцины от COVID-19

В мадридской университетской клинике Ла Пас на следующей неделе начнутся испытания экспериментальной вакцины от COVID-19 американской компании Johnson and Johnson. С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено около 500 тысяч заболевших, умерли свыше 29,4 тыс. пациентов.

Альберт Оборобиа, координатор исследований, клиника Ла Пас: "У тех, кто принимает участие в испытаниях, разные мотивы. Есть, например, много добровольцев в возрасте 65 лет. Эта категория населения особенно уязвима в плане коронавируса. Люди хотят, чтобы потенциальная вакцина наконец появилась, чтобы сделать прививку и обезопасить себя перед началом зимы".

До момента, когда вакцина станет доступной для всего населения Испании еще далеко: медикам предстоит выяснить насколько препарат эффективен и надежен.

Координатор исследований Альбер Оборобиа отмечает, что в ходе испытаний ученые получат данные, относящиеся непосредственно к жителям страны: "Эти специфические сведения важны, поскольку с их помощью мы сможем ответить на вопрос, как проявит себя вакцина, как она будет работать".

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews: "В лабораториях разных стран мира разрабатывается порядка 140 вакцин от коронавируса. Тридцать из них уже испытаны на людях, но исследователи считают, что эффективными от COVID-19 окажутся не более десяти. Обычно на разработку безопасной вакцины уходит несколько лет, но некоторые из них могут быть готовы уже в 2021 году".

Такой может стать вакцина, которую создают ученые Оксфордского университета и фармацевтическая компания AstraZeneca. Клинические испытания проходят в Оксфорде. В команде добровольцев Джон Понс. Он знает, ЧТО COVID-19 делает с людьми. Джон работал медбратом в отделении интенсивной терапии.

Джон Понс, медбрат, доброволец: "В самых исключительных случаях препарат может вызвать анафилактический шок и смерть. Мое сердце замерло, когда я подписал документ о согласии. Но я подумал. А какая есть альтернатива? Если не будет добровольцев, не будет вакцины, а если не будет вакцины, вирус так и останется среди нас. Но так быть не должно. Так или иначе, с коронавирусом нужно покончить".

Ученые пытаются как можно скорее найти надежную защиту от COVID-19, но пока коронавирус продолжает стремительно распространяться как в Старом Свете, так и за его пределами. До появления вакцины людям придется бороться с инфекцией уже известными им способами.