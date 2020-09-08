Антимасочники и вторая волна COVID-19

В странах Старого Света из-за стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом, снова вводят ограничительные меры. Одна из них касается обязательного ношения масок. Это санитарное требование у некоторых европейцев вызывает активное сопротивление. В ходе протестов в Париже, Берлине и других городах, можно услышать, что маски бесполезны, или более того, вредны. Приверженцы конспирологических теорий заявляют о сговоре правительств с фармацевтическими компаниями, и обвиняют власти в ущемлении свобод.

Преподаватель доказательной медицины Саймон Колстоу в интервью Euronews сказал, что эти люди не понимают сути проблемы.

Саймон Колстоу, преподаватель доказательной медицины, Портсмутский университет: "Смысл ношения маски заключается в том, чтобы не дышать непосредственно на других людей. В медицине маски используют в течение многих, очень многих лет. Если рядом есть заразный человек, вы хотите, чтобы он не дышал на окружающих, или на какую-либо поверхность. Поэтому вне всякого сомнения, в том числе в медицинских учреждениях, а особенно там где есть туберкулез и другие инфекционные заболевания, маска необходима".

Во Франции согласно результатам социологического исследования, опубликованным фондом Жан Жореса, большинство противников масок - женщины с хорошим образованием (минимум два года в университете), средний возраст которых 50 лет. Антимасочники, указывают эксперты, не способствуют сдерживанию второй волны коронавируса.