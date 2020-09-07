Испанские города хотят стать "смарт"

Программа Futuris посвящена инициативам Евросоюза в области исследований и инноваций с прицелом на удовлетворение главных запросов текущего момента. Пять новых проектов включены в рамочную программу Horizon Europe, которая стартует в 2021 году. Они охватывают такие важнейшие вопросы, как борьба с раком, поддержание здоровья океанов и европейских вод в целом, обеспечение безопасности почв и агропродуктов, адаптация к изменению климата и развитие климатически нейтральных смарт-городов. Последний пункт, в числе прочего предполагает подготовку ста европейских городов к переходу на углеродный нейтралитет к 2030 году. Среди участников - испанские города Вальядолид и Паленсия. В рамках европейского проекта первый осуществил пилотные эксперименты, а второй пошел по уже проторенной дороге (так называемые "города-пионеры" и "города-последователи).

Мигель Анхель Гарсия, координатор проекта Remourban в Вальядолиде, подчеркивает важность подобных экспериментов: "Главная цель проекта - создание всеобъемлющей модели перезагрузки городов, причем мы можем отрабатывать ее, обучаясь на опыте и рекомендациях всех участников.

Их усилия нацелены на оздоровление окружающей среды, решение проблем, с которыми завтра столкнутся города мира. Речь идет о повышении их устойчивости, жизнестойкости, о предоставлении гражданам более экологичных, безопасных услуг".