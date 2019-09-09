Новые города из старых материалов

_Мы нередко покупаем товары, изготовленные из переработанного пластика или картона, а возможно ли жить в доме, построенном из вторичного сырья? Над этой интересной и перспективной концепцией работают исследователи европейского проекта _RE4

_ в Испании и Италии._

Один из участников проекта, Умберто Баттиста из инжиниринговой компании STAM, ответил на вопросы Euronews. Итак, "можно ли вдохнуть вторую жизнь в окружающие нас материалы - в весь этот городской камень, стекло, металл?"

Умберто Батиста: "Да. Стопроцентной переработки я не обещаю, но процентов 90-95 всех материалов могут быть отправлены в утиль. По крайней мере, такую задачу поставили перед собой в рамках европейского проекта RE4".

Euronews: "Представим, нам нужно демонтировать город, с чего мы начнем? Каковы основные этапы?"

Умберто Батиста: "Ну, на самом деле, когда вы демонтируете, разрушаете здание или целый квартал, то сначала выделяете ключевые элементы, узлы, такие как окна, рамы, дверные проемы, арматуру. Вот так, шаг за шагом, здание демонтировано. Мы получаем на выходе огромную гору отходов, где все перемешано. Вот на этом этапе приходится труднее всего; нужно отсортировать материалы по группам, чтобы потом по возможности подвергнуть их вторичной переработке".

Euronews: "А как насчет того, что мы видим под ногами в некоторых постройках - я имею в виду камень, мрамор. Мы можем их переработать?"

Умберто Батиста: "Если нам надо построить новое здание в историческом стиле, то здесь, возможно, мы могли бы повторно использовать эти компоненты. Но если мы стремимся возводить инновационные постройки, то нам придется измельчить наш мрамор, камень используя сырье для изготовления новых материалов. Мы можем сделать, к примеру панели для наружной и внутренней отделки стен, покрытие для крыш. Как видите, просто взять куски мрамора и перенести их на другую строительную площадку не получится".