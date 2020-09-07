Споры о верховенстве права и средствах ЕС

Споры между европейскими институтами о Фонде восстановления после пандемии продолжаются. Особую напряженность вызывает пункт о верховенстве закона. На июльском саммите в Брюсселе было озвучено, что государства-члены, получающие средства, должны следовать демократическим принципам.

В беседе с Euronews перед Брюссельским экономическим форумом, председатель Совета ЕС Шарль Мишель был оптимистичен.

Шарль Мишель, председатель Совета ЕС

"Есть связь между европейским бюджетом, фондами, предназначенными для восстановления и верховенством закона. Теперь мы собираемся работать с Европейским парламентом и государствами-членами над оперативным исполнением этого решения. Это будет не легко, потому что есть разные интерпретации, но я убежден, что мы найдем решение".

Недавние антиправительственные протесты в Болгарии показали, что соблюдение демократических принципов волнует многих граждан ЕС. По словам председателя Комитета юстиции, борьба с коррупцией – это лакмусовая бумажка для распределения средств Евросоюза.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, евродепутат, председатель Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам

"Должна быть связь между доступом к европейскому бюджету, европейским фондам и полной приверженностью верховенству закона и борьбе с коррупцией. Очевидно, в Болгарии — это проблема".

Между тем, время идет, и те страны, что сильнее других пострадали от пандемии, например, Италия, нуждаются в финансовой поддержке уже сегодня. Напоминая ЕС, что нужно действовать быстро.